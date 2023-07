Don Quijote im Rosengärtchen

Wetzlar. Im Rahmen der Wetzlarer Festspiele wird am Montag, 24. Juli, um 20.30 Uhr das Schauspiel „Don Quijote“ im Wetzlarer Rosengärtchen aufgeführt. Don Quijote, ein leidenschaftlicher Leser von antiquierten Ritterromanen, dem es immer schwerer fällt, zwischen Dichtung und Wahrheit zu unterscheiden. So hält er sich plötzlich selbst für einen stolzen Ritter. Treu an seiner Seite ist sein Knappe Sancho Panza, der versucht, seinen Herrn vor dem schlimmsten Unheil zu bewahren. Karten für 28 Euro sind bei der Tourist-Information Wetzlar, Domplatz 8, online auf www.wetzlarer-festspiele.de oder unter Telefon 06441-22601 erhältlich.