Jahresabschlusskonzert mit DoubleStroke

Wetzlar. Unter dem Motto „Back for you in Twenty-Two“ meldet sich das Acoustic-Rock-Duo „DoubleStroke“ am Freitag, 30. Dezember zurück und steht nach den Streaming-Konzerten der beiden vergangenen Jahre wieder live auf der Bühne. Das Jahresabschlusskonzert findet erstmals im e-werk in der Garbenheimer Straße 15-17 in Wetzlar statt. Karten gibt es zum Preis von zehn Euro im Vorverkauf (ausschließlich Barzahlung) beim e-werk, Garbenheimer Straße 15-17 (Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, Telefon 06441-926441) oder bei Neumann’s Wein & Musik in der Wetzlarer Altstadt, Silhöfer Straße 27 (Dienstag bis Freitag von 9.30 bis 18.30 Uhr sowie Samstag von 10 bis 18 Uhr, Telefon 06441-47047). Restkarten gibt es an der Abendkasse. Einlass ist um 20 Uhr, Konzertbeginn um 21 Uhr.