Drachenfest in Wetzlar

Wetzlar. Das Wetzlarer Jugendamt, Abteilung Kinder- und Jugendbildung und die Phantastische Bibliothek Wetzlar laden für Samstag, 29. Juli, zu einem Tag rund um den Drachen ein. Kinder können sich im Rahmen des Wetzlarer Sommerferienprogramms von 10.30 bis 13 Uhr in kleinen Workshops kreativ mit Drachen auseinandersetzen, Holzdrachen stecken und bemalen, dekorative Insektenhotels im Drachenkostüm basteln und Geschichten hören. Ab 14 Uhr wird für alle zu einem kunterbunten Drachenfest eingeladen, in dessen Verlauf weiter gemalt, gebastelt und gewerkelt werden kann. Als besonderer Gast reist Michael Wenzel aus Vellmar an – er hat den Metall-Drachen gebaut, der seit vergangenem Sommer die Südwest-Front der Phantastischen Bibliothek bewacht – und teilt seine Handwerkskunst mit allen Drachenfans. Am Drachenfest ab 14 Uhr kann jeder teilnehmen. Hinweise zu den Programmpunkten gibt es online auf www.phantastik.eu.