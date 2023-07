Drei Vereine aus Niedergirmes feiern zusammen Jubiläum

Dieses Fest wird am Samstag, 15. Juli, auf dem Sportgelände in Niedergirmes stattfinden. Geplant ist ein Volkssportfest für alle Niedergirmeser und Gäste. Jeder kann seine Fitness testen. Um 19 Uhr ist eine kleine akademische Feier auf dem Sportgelände geplant, an der auch verdiente Mitglieder geehrte werden. Die Schirmherrschaft hat Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) übernommen.