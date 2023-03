Drei Verletzte nach Unfalll in Wetzlar

WETZLAR. Bei einem Unfall in Wetzlar sind drei Menschen verletzt worden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Diese teilt weiter mit, dass ein 27-jähriger BMW-Fahrer am Montag, 6. März, 18.20 Uhr, auf der Bundesstraße 277 von Wetzlar aus kommend in Richtung Aßlar unterwegs gewesen ist. Entgegengesetzt fuhr eine 37-Jährige mit ihrem Hyundai. Im Kreuzungsbereich wollte die i20-Fahrerin nach links auf die B49 in Richtung Limburg auffahren. Offenbar übersah sie die für sich rot-zeigende Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dort kollidierte sie mit dem schwarzen BMW. Beide Autos wurden beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Autofahrer sowie die 14-jährige Hyundai-Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Schaden wird auf 23.000 Euro beziffert.