Droht am Samstag ein Verkehrschaos in Wetzlar?

Weil die Graugusssanierung der Enwag weiter voranschreitet, wird der Karl-Kellner-Ring einseitig gesperrt und damit zur Einbahnstraße in Richtung Buderusplatz. Diese Einschränkung, verbunden mit mehr Verkehr am Samstag und einer gesperrten Hochstraße ab Freitag, dürfte am Wochenende zu schwierigen Verhältnissen auf den Wetzlarer Straßen führen. (© Pascal Reeber)