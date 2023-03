Duo Burstein & Legnani gastiert in Wetzlar

Wetzlar. Das Duo Burstein & Legnani ist am Donnerstag, 16. März, um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Wetzlar, Bahnhofstraße 6 zu Gast. Durch ihre schöpferische Arbeit haben Burstein & Legnani ein völlig neues Repertoire für Cello und Gitarre erschaffen. Zur Aufführung kommen klassische Meisterwerke unter anderem von Albéniz, Vivaldi, De Falla und Legnani. Für weitere Programmhöhepunkte hat das Duo Burstein & Legnani neue Werke für Cello & Gitarre arrangiert, zum Beispiel die Carmen-Fantasie, Op. 25 von Pablo de Sarasate, über Themen aus der gleichnamigen Oper von Georges Bizet sowie „Bamidbar“ von Roberto Legnani. Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse ab 18.30 Uhr. Weitere Informationen und Ticketreservierung ist auf www.elegmusic.com möglich.