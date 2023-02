Duo Fjarill im Pianohaus

Wetzlar. Das Duo Fjarill präsentiert am Samstag, 18. Februar, um 20 Uhr ihr neuestes Programm „Fjarill und Poësi“ im Ernst-Leitz-Saal des Pianohauses in Wetzlar, Steinbühlstraße 15 c. Das Duo, bestehend aus Aino Löwenmark (Piano/Gesang) und Hanmari Spiegel (Geige/Gesang) setzen sich mit der Frage auseinander, welche Magie entsteht, wenn wir uns zwischen den Sprachen bewegen. Das Programm ist ein liebevoll entwickeltes Konzept zwischen Spoken-Word-Performance und Konzert, in einer Klangvielfalt aus Folk, Pop, Jazz und Klassik. Unter der derselben Thematik werden Gedichte von dem Schauspieler Andreas Grötzinger vorgetragen und von dem Duo musikalisch begleitet. Tickets für 30 Euro gibt es online auf reservix und an der Abendkasse. Einlass ist um 19.30 Uhr bei freier Platzwahl.