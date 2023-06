Durchstarten und das Abitur machen

Wetzlar. Das erste Semester der Einführungsphase für das Abitur am Hessenkolleg Wetzlar startet am 4. September. Direkt mit der Einführungsphase kann man nur beginnen, wenn man den Realschulabschluss bereits erworben hat. Mit dem Vorkurs wird Anfang Februar 2024 gestartet. Dieser muss besucht werden, wenn man den Hauptschulabschluss erworben hat. Zur Schule gehört ein Wohnheim. Es bietet 48 kostenpflichtige Zimmer für Studierende des Hessenkollegs. Der Schulbesuch ist gebührenfrei und wird bei Eintritt bis zum Alter von 29 Jahren mit BAföG gefördert, unabhängig vom Einkommen der Eltern. Am Donnerstag, 15. Juni, findet von 17.30 bis 18.30 Uhr einen Informationsabend im Hessenkolleg statt. Weitere Informationen und Antragsformulare gibt es auf www.hessenkolleg-wetzlar.de oder im Sekretariat, Brühlsbachstraße 15 in Wetzlar, Telefon 06441-3071320, E-Mail: info@hessenkolleg-wetzlar.de.