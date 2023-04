Neue Feuerwehrgebäude für Dutenhofen und Garbenheim

„Die Stadtteilwachen in Garbenheim und Dutenhofen werden derzeit von einem von der Stadt im Dezember 2022 beauftragten Generalplaner geplant“, bestätigt Stadt-Pressesprecher Eckhard Nickig. Die Wachen sollen nach dessen Angaben vergleichbare Gebäude erhalten: der Standort Garbenheim mit Baubeginn Mitte 2024 und Dutenhofen Mitte 2026. „Die Standorte befinden sich zum einen in Garbenheim an Ortsausgang Kreisstraße/Ecke Wannsweg und in Dutenhofen am Ortsausgang Dutenhofen Richtung Münchholzhausen“. Dass noch nicht alles in trockenen Tüchern ist, kann Nickig ebenfalls bestätigen. „An den Standorten sind planungsrechtliche Schritte im Zuge von Bebauungsplanverfahren nötig.“