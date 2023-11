Ebertz-Nachlass an Stadtarchiv übergeben

Wetzlar. Mit ihrem biografischen Werk über jüdische Familien in Wetzlar hatten Doris und Walter Ebertz ein viel beachtetes Zeugnis der Wetzlarer Geschichte geschaffen. Gut ein Jahr nach dem Tod von Doris Ebertz wurde nun der umfangreiche Nachlass, der die Grundlage für das Werk bildete, an das Historische Archiv der Stadt Wetzlar übergeben. Der amtierende Präsident des Bürgervereins und Nachfolger von Doris Ebertz in diesem Amt, Boris Rupp, übergab 58 Kartons mit Material, darunter 30 Ordner, Filme, Fotos und Korrespondenz an Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) und Archivleiter Christoph Franke.