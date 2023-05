Ehemalige Fahrlehrer feiern 50. Jubiläum

1993 wurde das „Panzerartilleriebataillon 135“ in der Spilburg aufgelöst. Dennoch gibt es unter den einstigen Fahrlehrern eine solide Gemeinschaft. Jetzt trafen sich Fahrlehrer und Angehörige, insgesamt 30 Personen, zum 50. Mal in Wetzlar, um in Erinnerungen zu schwelgen und die Gemeinschaft am Grill und beim Kuchenessen zu pflegen. „1974 wurde das gesellige Beisammensein erstmals durchgeführt“, erinnert sich Roland Schwendner (Langgöns-Dornholzhausen), denn es war das Jahr, in dem er seinen zehnjährigen Dienst als Fahrlehrer antrat. Damals waren die Treffen noch reine Männersache, wo man Freundschaft, Kameradschaft, Hilfsbereitschaft, Rücksicht und Treue zur Maxime erhob.