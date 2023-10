Ehrenamtliche Helfer für Kindertheaterprojekt gesucht

Wetzlar. Das Kindertheaterprojekt, getragen vom Jugendbildungswerk der Stadt Wetzlar, gibt Kindern im Alter von 8 bis 13 Jahren die Möglichkeit, sich im Theater auszuprobieren. Für die Umsetzung des Projekts wird ein großes Team aus ehrenamtlichen Helfern benötigt, die sich um verschiedene organisatorische Bereiche, aber auch um die Betreuung der Teilnehmer kümmern. Interessierte sind für Samstag, 4. November, um 14 Uhr ins Haus der Jugend in Wetzlar, Kirchgasse 4 zu einem Treffen eingeladen. Weitere Fragen per E-Mail an kindertheaterprojekt@gmx.de