Ein Abend mit Peter Brandt

Die Stadtbibliothek in Kooperation mit dem Buchladen Alte Landbrücke, laden für Donnerstag, 19. Oktober, um 19.30 Uhr zum Vortrag „Von der Sprache des Militärs zur Sprache des Friedens“ in die Stadtbibliothek Wetzlar, Bahnhofstraße 6 ein. Gemeinsam mit Peter Brandt, Historiker und Professor für Neuere Geschichte, besteht die Möglichkeit über eine europäische Friedensordnung zu diskutieren. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 10 Euro, im Vorverkauf gibt es Tickets für 8 Euro, bei der Tourist-Information Wetzlar, Domplatz 8 und dem Buchladen „Alte Lahnbrücke“, Lahnstraße 36.