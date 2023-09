Ein Abend, um einmal „Danke!“ zu sagen

Neben Ehrungen des Landes Hessen und den Verbandsehrungen der hessischen Jugendfeuerwehr verleiht die Stadt Wetzlar auch das eigene Brandschutzehrenzeichen. Verbunden mit dieser Ehrung ist auch eine Anerkennungsprämie. In dieser Form gebe es nur wenige weitere hessische Kommunen, die ihre Ehrenamtlichen in dieser Form auszeichnen, so Wagner. Besonders dankte Wagner auch den Verantwortlichen in der Kinder- und Jugendfeuerwehr. Sie sicherten mit ihrer Arbeit die Feuerwehr der Zukunft.