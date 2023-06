Ein Drehkreuz, das es nicht mehr gibt

Wetzlar. Ein wirklich historisches Foto, das es so heute nicht mehr gibt, ist das Motiv der 979. Folge unseres Bilderrätsels „(Er)kennen Sie Wetzlar?“. An diesem Ort ist die Zeit nicht stehen geblieben, sodass es hier heute völlig anders aussieht. Früher war dieser Bereich eines der wenigen Drehkreuze von Wetzlar, wo der Verkehr in Stadt- und Fernverkehr geteilt wurde. Auch die Bebauung hat sich bis auf wenige Ausnahmen gravierend verändert. Wohnhäuser sind diskussionswürdigen Neubauten gewichen. Wo und wann ist die Aufnahme von Klaus Neumann entstanden? Wenn Sie Lösungsvorschläge haben und vielleicht über persönliche Erinnerungen berichten können, dann machen Sie mit beim Bilderrätsel, bei dem es wieder schöne Buchpreise zu gewinnen gibt. Die Anschrift: Wetzlarer Neue Zeitung, Kennwort Bilderrätsel 979, Elsa-Brandström-Straße 18, 35578 Wetzlar; E-Mail (bitte mit Postanschrift): lokalredaktion-wnz@vrm.de. Einsendeschluss für Folge 979 ist der kommende Mittwoch, 4. Juli.