Ein Herz aus Hoffnung, Kraft und Liebe

Viel Arbeit in die Vorbereitung des Tages gesteckt hatte ein Team um die Verantwortlichen Hedwig Kleinhans, Waltraud Borries und Hilde Brückmann in der Katholischen Kirche „Mariä Schmerzen” in Dorlar. „In den Augen Gottes sind wir kein Konfetti, das vom Wind hin und her getrieben wird, sondern Teile eines großen Puzzles“, sagte Waltraud Borries in ihrem Vortrag der Auslegung des Bibeltextes. Ein Herz aus Pappe entstand aus vier großen Puzzleteilen mit neun zentralen Begriffen aus dem Bibeltext, wie „Hoffnung“, „Kraft“ und „Liebe“. Damit symbolisierten die Akteurinnen, dass jede Frau so unterschiedlich wie unersetzlich ist. Mit selbstgebastelten Herzen waren auch die Tische dekoriert, an denen sich die Gottesdienstbesucherinnen im Anschluss zu Kaffee und selbstgebackenem Kuchen trafen. Hintergrundinformationen zu Taiwan präsentierte Hedwig Kleinhans.