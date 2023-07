Wetzlar. Unter dem Motto „Ein musikalischer Spaziergang durch das Kirchenjahr mit Liedern von Paul Gerhardt“ steht die Musikalische Vesper am Freitag, 21. Juli, in der Wetzlarer Unteren Stadtkirche am Schillerplatz. Beginn ist um 18 Uhr. Es musizieren die Organistin Sabine Uhl aus Schöffengrund sowie Silke und Olaf Pietzeck, Gesang. Konzept und Gestaltung der Vesper liegt in den Händen von Prädikant Gerhard Christ aus Hermannstein. Der Eintritt ist frei.