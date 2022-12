Ein Welpe macht das Fest magisch

Ronja unternimmt mit ihren Eltern eine Weihnachtskreuzfahrt in den norwegischen Fjorden. Doch leider ist das Mädchen seekrank geworden, und so liegt es in der Kabine und kann nichts essen. Als Ronja aufstehen will, wird ihr schwindelig, und sie verliert das Gleichgewicht -, doch genau in diesem Moment ist das Mädchen von Glitzerfunken umgeben. Ein flauschig-weißer Welpe mit Schlappohren und magischen Kräften ist ihr da nämlich auf wundersame Weise zur Hilfe geeilt. Mit einem Mal geht es Ronja wieder besser, und sie kann von nun an die Kreuzfahrt genießen.