Wetzlar. Mit den diesjährigen „Experience Days“ lädt der Leitz-Park Fotografie Begeisterte dazu ein, ein Wochenende im Zeichen der Fotografie zu verbringen. Am Freitag, 4. August und Samstag, 5. August, erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit spannenden Vorträgen und der Ausstellungseröffnung „Meine Wildnis“ mit dem renommierten Naturfotografen Norbert Rosing. Für 29 Euro können Interessierte am kompletten Programm der beiden Tage teilnehmen und erhalten zudem freien Eintritt in das Ernst Leitz Museum. Die Experience Days starten am Freitag, um 16 Uhr mit einer Tour durch die Leica Welt. Im Anschluss stehen zwei Vorträge auf dem Programm. Zunächst widmet sich Leica Akademie Referent Olaf Wolf dem Thema „Warum digitale Schwarz-Weiß-Fotografie?“ und gibt hilfreiche Tipps. Um 18.30 Uhr präsentiert der für seine außergewöhnlichen Landschafts- und Tieraufnahmen bekannte Fotograf Norbert Rosing in seinem Vortrag die Highlights der wichtigsten Stationen seines Lebenswerks – von den Regenwäldern Kubas bis in die Arktis. Am Samstag gibt es die Gelegenheit, um 9.30 Uhr an einer Tour durch die Leica Welt teilzunehmen. Um 11 Uhr findet die Vernissage der Ausstellung „Meine Wildnis“ im Leitz-Park Wald mit beeindruckenden Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Norbert Rosing statt. Mit dem Blick und dem Gefühl für besondere Stimmungen hat Rosing Augenblicke in der Natur gesucht, gesehen und großartig in Szene gesetzt. Ausgewählte Aufnahmen zeigt er nun im besonderen Ambiente des Waldes. Es sind Bilder geheimnisvoller Orte, die Sehnsüchte wecken und in denen Sagen und Märchen lebendig werden. Weitere Informationen zur Teilnahme auf www.leica-welt.com.