Einblicke in die Arbeit des Jugendforums Wetzlar

Wetzlar. Das Jugendforum Wetzlar lädt für Samstag, 14. Oktober, von 15 bis 18 Uhr zu einem „Kennenlerntag“ ins Wetzlarer Rathaus ein. Eingeladen sind junge Menschen zwischen 12 und 21 Jahren, die Lust haben, in Wetzlar etwas zu verändern und mitzureden. Beim Kennenlerntag erhalten alle Interessierten einen Einblick in die Arbeit des Jugendforums und können ihre Themenwünsche direkt mitbringen. Oberbürgermeister Manfred Wagner wird das Treffen besuchen und sich den Fragen und Anliegen der jungen Menschen stellen. Anmeldung per E-Mail an kinderundjugendbildung@wetzlar.de oder telefonisch unter 0151-16265280.