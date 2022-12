Einbrecher hebeln Terrassentür auf

WETZLAR-STEINDORF. Schmuck, Bargeld und mehrere Elektrogeräte haben unbekannte Täter am Freitag, 9. Dezember, aus einem Einfamilienhaus im Rückersboden in Steindorf gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Um in das Gebäude zu gelangen, hatten die Einbrecher zwischen 16.10 und 20.10 Uhr eine Terrassentür aufgehebelt und die Zimmer anschließend nach Wertsachen durchsucht. Nun ermittelt die Wetzlarer Kriminalpolizei und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 06441-9180 zu melden.