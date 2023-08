Eine Verletzte nach größerem Unfall in Wetzlar

Nach Angaben der Polizei fuhr ein 21-Jähriger aus Schöffengrund gegen 22.10 Uhr am Sonntagabend mit seinem BMW in der Hermannsteiner Straße in Richtung Wetzlarer Innenstadt. Dort wollte er zwei vor ihm fahrende Autos überholen. Als er während des Überholvorgangs auf der Gegenfahrbahn war, fuhr ein Audi von einem angrenzenden Grundstück auf die Hermannsteiner Straße in Richtung Aßlar. Das einfahrende Auto befand sich also auf der Gegenfahrbahn des BMWs.