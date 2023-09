Wetzlar. Die Volkshochschule Wetzlar bietet neue Tagesseminare zur Einführung in die Grundlagen der „gewaltfreien Kommunikation“ an. Es werden Beispiele aus dem privaten oder beruflichen Alltag anhand der vier Schritte: Beobachten ‐ ohne zu bewerten, Fühlen ‐ ohne zu interpretieren, Bedürfnisse ‐ statt Strategien, Bitten ‐ statt fordern, betrachtet. Diese Methode kann der Schlüssel zu einer gelungenen Kommunikation sein. Die Kurse finden am Samstag, 14. Oktober (Kurs-Nummer 232-1704) sowie am Samstag, 2. Dezember (Kurs-Nummer 232-1709), jeweils ab 9 Uhr statt und können einzeln oder aufgrund unterschiedlicher Themenschwerpunkte auch in Kombination besucht werden. Die Kursgebühr beträgt 34 Euro. Information & Anmeldung: Tel. 06441-99-4301, Internet www.vhs-wetzlar.de.