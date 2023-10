Eintauchen in die Welt des Poetry-Slams

Wetzlar. SlamU20 ist das Nachwuchsprojekt des hessenweiten Poetry-Slam Kollektivs Hessenslam, gefördert durch den Gießen-Wetzlar Kulturfonds 2023. Der Poetry-Slam Workshop in Wetzlar findet am Samstag, 4. November und Sonntag, 5. November, von 12 bis 17 Uhr in der Stadtbibliothek, Bahnhofstraße 6 statt. Es werden die ersten Texte erarbeitet und eine Performance am Mikrofon geübt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Teilnehmer dürfen nicht älter als 27 Jahre sein. Anmeldung über das Online-Formular auf www.slamu20.de. Am Abschlusstag findet um 20 Uhr der „Newcomer Slam Wetzlar“ in der Stadtbibliothek statt, wo die Teilnehmer ihre Texte dem Publikum präsentieren. Karten für die Abschlussveranstaltung kosten im Vorverkauf 10 Euro, online über www.klugfuchs.de, an der Abendkasse 12 Euro.