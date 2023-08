Eis für den „Kindersommer Wetzlar“ ist binnen Sekunden fertig

Der „Kindersommer Wetzlar“ ist eine betrieblich organisierte Ferienbetreuung für schulpflichtige Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren aus mehreren Unternehmen und Institutionen. Vier Sommerferien-Wochen lang bekommen die Kinder ein jährlich neu zusammengestelltes Programm angeboten. Die beteiligten Unternehmen und Institutionen finanzieren den Kindersommer zum ganz überwiegenden Teil und bieten in der Regel selbst eine Aktivität an. Auch die THM als beteiligte Einrichtung ermöglicht es ihren Beschäftigten und Studierenden, Kinder betreuen zu lassen. Und das Team der „Familiengerechten Hochschule“ weiß, dass in den Laboren viele für Kinder spannende Experimente warten.