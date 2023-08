Eisflatrate im Casino für einen guten Zweck

Wetzlar. Das Team des Alloheims Residenz „Casino Wetzlar“ lädt für Samstag, 9. September, ab 14 Uhr zu einer „Eis-Party“ in die Residenz „Casino Wetzlar“, Kalsmuntstraße 68 bis 74 ein. Eis schlemmen und dabei etwas Gutes tun, das ist das Ziel der Flatrate-Aktion. Erwachsene zahlen einmalig fünf Euro, Kinder unter 14 Jahren zahlen vier Euro. Der Ertrag dieser Aktion wird an das „Caritashaus“ für Wohnungslose in der Nachbarschaft gespendet.