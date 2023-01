Wetzlar. Den Traum von glitzernden Schnee- und Eiswelten können derzeit wohl nur Träume und Geschichten erfüllen. Deswegen entführen die Montagsmärchen ihre Gäste am 9. Januar, um 17 Uhr ein weiteres Mal in den hohen Norden, wo sich „Eiskalte Märchen“ am besten erzählen lassen. Eingeladen sind Kinder ab etwa drei Jahren und alle Erwachsenen, die es lieben, sich vorlesen zu lassen. Um eine rechtzeitige Anmeldung per E-Mail an mail@phantastik.eu oder telefonisch unter 06441-40010 wird gebeten. Das Zuhören ist kostenfrei.