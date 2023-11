Eltern-Informationsabend an der August-Bebel-Gesamtschule

Wetzlar. Die August-Bebel-Gesamtschule, Wetzlar, Dammstraße 64, lädt für Dienstag, 7. November, 19 Uhr zu einem Eltern-Informationsabend zum Übergang von Klasse 4 nach 5 ein. An diesem Abend gibt es die Gelegenheit, das pädagogische Konzept, die Abschlussmöglichkeiten bis hin zur Versetzung in die gymnasiale Oberstufe zur Erlangung des Abiturs, die verschiedenen Angebote des Forderns und Förderns, die Betreuungsmöglichkeiten sowie die Räumlichkeiten kennenzulernen. Außerdem findet am 25. November von 10 bis 14 Uhr ein Tag der offenen Tür unter dem Motto „Informieren-Anschauen-Anfassen-Mitmachen“ statt. Es gibt viele Mitmachangebote und die selbst erarbeiteten Projekte der Jugendlichen werden vorgestellt. Weitere Informationen gibt es auf www.bebelschule-wetzlar.de.