Wetzlar. Zu einem kostenlosen Eltern-Kind-Workshop „Mein erstes Smartphone - ohne bin ich safe lost!” lädt die Volkshochschule Wetzlar, Bahnhofstraße 6 am Dienstag, 18. April, und Mittwoch, 19. April, jeweils von 9 bis 12 Uhr ein. Themen sind unter anderem problematische Inhalte, der Datenschutz in sozialen Medien, Straftaten im Netz, Cybermobbing, sexuelle Belästigung. Gemeinsam werden Strategien erarbeitet, um Eltern und Kinder sicher durchs Internet zu begleiten. Die Kinder erhalten am Ende einen „Surfschein“ für das Internet und es kann ein Mediennutzungsvertrag zwischen Eltern und Kindern abgeschlossen werden. Anmeldung auf www.juki-wetzlar.de.