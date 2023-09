Eltern-Kind-Workshop „Mein erstes Smartphone“

Wetzlar. Zu einem Workshop für Kinder ab 10 Jahren mit ihren Eltern zum Thema „Mein erstes Smartphone“ lädt das Jugendamt der Stadt Wetzlar für Samstag, 14. Oktober, von 10 bis 15 Uhr in das VHS-Haus Bahnhofstraße 3 ein. In Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Medienkompetenz geht es um problematische Inhalte, Datenschutz, Straftaten im Netz, Cybermobbing, sexuelle Belästigung, Filterblasen und Bewegungsprofile. Gemeinsam werden Strategien erarbeitet, um die Kinder sicher und kompetent durchs Internet zu begleiten. Der Kurs ist gebührenfrei. Anmeldungen werden bis zum 7. Oktober auf www.vhs-wetzlar.de, Kursnummer: 232-1602, erbeten. Eltern und Kinder aus dem Stadtgebiet Wetzlar werden bevorzugt aufgenommen. Bitte eigene Smartphones und Tablets mitbringen. Kontakt: Telefon: 06441-995167 oder per E-Mail an fruehehilfen@wetzlar.de.