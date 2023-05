Elvis singt in Wetzlar

Wetzlar. Es ist drei Monate her, dass in Syrien und in der Türkei die Erde bebte, mit einer Stärke von 7,8. „50.000 Menschen in der Türkei und 10.000 in Syrien haben ihr Leben verloren“, sagt Landrat Wolfgang Schuster (SPD) bei einem Benefizkonzert in der August-Bebel-Halle in Niedergirmes. „Wir wollen heute den Menschen Solidarität zeigen, die ihre Liebsten sowie Haus und Gut verloren haben“, ergänzt er zur Einleitung des über zweistündigen Programms aus Musik und Informationen.