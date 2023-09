„Empfänger unbekannt“ im Kellertheater Wetzlar

Wetzlar. Das Kellertheater Wetzlar lädt für Samstag, 28. Oktober, um 20 Uhr zur Aufführung des dramatischen Kammerspiels „Empfänger unbekannt“ ein. Der amerikanische Jude Max Eisenstein und sein deutscher Freund Martin Schulze betreiben seit den 1920er Jahren gemeinsam in San Francisco eine erfolgreiche Kunst- und Gemäldegalerie. 1932 kehrt Martin mit seiner Familie nach Deutschland zurück. Die beiden Männer bleiben mit Briefen weiterhin eng miteinander verbunden. Doch die Machtergreifung Hitlers bleibt nicht ohne Auswirkung auf Ihre Freundschaft. Während Max in den USA um das Leben seiner Schwester bangt, muss sich Martin zwischen Freundschaft und Ideologie entscheiden. Die nächsten Vorstellungen sind am Sonntag, 29. Oktober und Mittwoch, 1. November, weitere Termine und Tickets gibt es online auf http://www.kellertheater-wetzlar.de/eintrittskarten/ oder an der Abendkasse. Der Eintritt zur Premiere kostet 30 Euro, inklusive Essensbuffet nach der Vorstellung.