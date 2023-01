Energiepreiskrise trifft Wetzlarer Abwasserentsorgung

Im Hochwasserpumpwerk in der Alten Straße fließt das Oberflächenwasser aus dem gesamten Westend im Freigefälle in die Lahn. Sollte der Fluss Hochwasser führen, gehen Schnecken in Betrieb, die das Abwasser heben und es danach in die Lahn führen. (© Pascal Reeber)