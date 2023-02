Entspannungs- und Bewegungsangebote in Wetzlar

Wetzlar. Unter dem Motto „Fit in den Frühling“ veranstaltet die Volkshochschule Wetzlar am Dienstag, 28. Februar, von 16 bis 17.30 Uhr den Kurs „Sei dir selbst eine Insel! - Einführung in die Praxis der Zen-Meditation und Achtsamkeitstraining“. Kursgebühr für zehn Übungseinheiten beträgt 85 Euro.