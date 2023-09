Epidemien im „Alten Wetzlar“

Wetzlar. Die Tourist-Information Wetzlar bietet am Sonntag, 24. September, einen Spaziergang durch die Wetzlarer Altstadt an. Unter dem Motto „Vom Schwarzen Tod bis zur Spanischen Grippe“, erfahren Teilnehmer Interessantes zum Umgang mit Seuchen und ansteckenden Krankheiten in früheren Zeiten. Im Rahmen der zweistündigen Führung wird Stadtführerin Dr. Irene Jung möglichst viel der zahlreichen Fragen klären und die stadtgeschichtlichen Zusammenhänge erläutern. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr vor der Tourist-Information, Domplatz 8. Karten gibt es vorab für 6 Euro, online im Ticketshop auf www.wetzlar-tourismus.de oder in der Tourist-Information, Telefon: 06441-99-7755.