(Er)kennen Sie Wetzlar? Auch hier hat die Stadt ihr Gesicht verändert

. Bauliche Kontraste gab und gibt es seit Jahrzehnten in der Domstadt. Ein Beispiel ist das Motiv der 981. Folge unseres Bilderrätsels "(Er)kennen Sie Wetzlar?". Das Foto aus der Sammlung von Klaus Neumann zeigt im Hintergrund ein für die damalige Zeit modernes Firmengebäude. Im Vordergrund hingegen harrt eine Ruine auf den Abriss, der später stattfand - ebenso für das Firmengebäude. Inzwischen hat sich auch dort die für Wetzlar mittlerweile übliche Rechteck-Beton-Architektur breitgemacht. Wo und wann ist das Rätselfoto entstanden? Was befindet sich heute auf dem Gelände? Schicken Sie Ihre Lösungsvorschläge an die Wetzlarer Neue Zeitung, Elsa-Brandström-Straße 18, 35578 Wetzlar, Kennwort Bilderrätsel 981 oder per Mail: lokalredaktion-wnz@vrm.de. Einsendeschluss ist Mittwoch, 19. Juli.