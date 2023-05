„(Er)kennen Sie Wetzlar?“: Der „Lahnhof“ ist längst Geschichte

Klaus Neumann: Das Bild zeigt die Wechselphase zwischen einem renommierten Unternehmen in der Wetzlarer Bahnhofsgegend und dem Neubeginn einer Idee, die letztendlich in die Hose ging. Das Foto dokumentiert den Niedergang der ehemaligen Wetzlarer Spinnerei und Weberei. Das Unternehmen war nach etwa 100 Jahren in Konkurs geraten. Die Firma Ernst Leitz Wetzlar GmbH kaufte das Areal samt Bebauung und siedelte seine Abteilung Projektion aus dem Hausertorwerk nach dort um. Ein Großbrand der Lackiererei veranlasste Leitz, seinen Standort dort aufzugeben. Das gesamte Areal wurde abgebrochen und platt gemacht, um danach den sogenannten Lahnhof dort zu bauen. Die Idee war sicherlich gut, wurde aber von der Bevölkerung, trotz nahem Parkplatz und wetterfester Überdachung nicht entsprechend angenommen. Das Ende des Lahnhofs ist allgemein bekannt. Auch er wurde wieder komplett abgerissen und auf dem Grund, nahe der Lahn, entstanden drei riesige Gebäude mit Eigentumswohnungen und einem zusätzlichen Parkhaus. So und ähnlich wandelt sich das Gesicht unserer geliebten Heimatstadt ständig und unaufhaltsam.“