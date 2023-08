"(Er)kennen Sie Wetzlar?": Der Schillerplatz im Wandel

Franz Rauner war sich diesmal auch nicht ganz sicher: "Zu sehen ist der Schillerplatz von der Silhöfer Straße aus in Richtung Nauborner Straße. Die Häuser auf dem Rätselbild rechts könnten die Häuser (angefangen mit Orthopädie Schäfer) nach der Einmündung der Silhöfertorstraße sein. Das dunkle Gebäude links hinten könnte das frühere Franziskanerkloster sein und davor gibt es viel Autoverkehr - nicht nur in Richtung Innenstadt. Ein Grund des großen Staus auf dem Foto könnten hier Bauarbeiten am Friedrich-Ebert-Platz gewesen sein."