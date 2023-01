Ernährungsarmut: Wer ist verantwortlich?

Wenn wir davon ausgehen, dass der Staat für die Versorgung verantwortlich ist, gibt es dann Möglichkeiten, so etwas wie „staatliche Tafeln“ mit einer zentralen Versorgung einzuführen? Ein Beispiel, wo der Staat das übernimmt, wäre Kuba.

Wie ich schon gesagt habe, leben wir in einem spätkapitalistischen System. Die krasse Ausprägung des Systems sieht man in den Vereinigten Staaten, wo sich der Staat weit zurückgezogen hat, wie etwa auch in Großbritannien. Aus der liberalen Perspektive geht es dort darum, die Verantwortung bei den Akteuren zu suchen, beispielsweise wirtschaftliche Akteure wie Unternehmen, aber auch bei Konsumierenden. Wir leben in einem liberalen Wirtschaftssystem und da wird davon ausgegangen, dass die Verantwortung für die Versorgung bei den Individuen liegt. Wenn Sie Kuba als Beispiel nennen, wo andere – kollektive – Versorgungsstrukturen vorherrschen, dann sagt der Staat dort: Es gibt kollektive Versorgungsmöglichkeiten. Dann muss man zwischen Modellen wählen. Wir haben in Deutschland eine Verfassung und eine soziale Marktwirtschaft. Es ist spannend, das in einem europäischen Vergleich zu sehen. Die skandinavischen Staaten fahren nach einem Modell des Wohlfahrtsstaates. Das haben wir in Deutschland teilweise auch implementiert. Wenn Menschen hier bei uns unverschuldet in unerwünschte Situationen geraten, dass sie sich nicht adäquat versorgen können, springt der Staat ein. Die Frage ist: Welche Optionen hat man da? Muss es eine Tafel sein, wo man im Prinzip als Bittsteller hingeht? Es ist ja auch eine Frage der Würde, wenn ich mich in der Schlange anstellen muss und sagen muss, dass ich eine bedürftige Person bin. Es kann nicht sein, dass die aussortierten Lebensmittel per Verteiler dauerhaft und adäquat die Ernährung gewährleisten sollen. Es ist die Frage: Will der Staat mehr ausgeben? Das führt zu einer gesellschaftlichen Debatte, ob das dann auch getragen wird.