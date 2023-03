Erneut Stau nach Unfall auf der A45 bei Wetzlar

Wetzlar. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen. Das Auto soll auf der A45 zwischen dem Wetzlarer Kreuz und Wetzlar-Ost in Fahrtrichtung Gießen in einen Lkw gekracht sein, wie die Autobahnpolizei mitteilt. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro.