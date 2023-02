"Ernst Hutter & Egerländer Musikanten" gastieren in Wetzlar

Der Text hat bis heute nichts an Aktualität verloren: "Zank und Streit weit und breit, so sieht es aus auf der Welt, das ist traurig zwar, aber wahr, und wird schlimmer von Jahr zu Jahr", heißt es da. Gerade in den Zeiten der Pandemie hat so mancher erfahren, wie wichtig die Wertschätzung des anderen ist, und genau das greift dieser Walzer auf: "Ich schätze dich und du achtest mich, ich helfe dir, du hilfst auch mir."