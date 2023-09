Erntedank-Basar in Büblingshausen

Wetzlar. Zum Erntedank-Basar lädt die Evangelische Kirchengemeinde Wetzlar für Sonntag, 1. Oktober, ab 14.30 Uhr in das Gemeindehaus an der Gnadenkirche in Büblingshausen (Am Anger) ein. Die Gruppe „Montagshandwerker“ hat in den letzten Monaten eifrig gekocht, gebastelt und gestrickt. So gibt es selbst gekochte Marmeladen, Säfte, Liköre, Senf und andere Leckereien. Auch Blumenkränze, Blütenarrangements, Pflanzenableger, gestrickte Socken und Schals sowie Herbst- und Weihnachtsdeko. Der Erlös geht in diesem Jahr an das Hospiz Haus Emmaus.