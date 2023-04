Eröffnung der „Toilette für alle“ und Stadtspaziergang

Wetzlar. Im Rahmen des „Tages der Städtebauförderung“ lädt die Stadt Wetzlar am Samstag, 13. Mai, um 10.30 Uhr zur Eröffnung der „Toilette für alle“ in der Bahnhofstraße 14 (im Gebäude Modus 3.0) in der Wetzlarer Innenstadt ein. Es handelt sich um die erste Einrichtung dieser Art in Mittelhessen: eine öffentliche Toilette, die auch Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen die Nutzung ermöglicht, da unter anderem eine Liege mit Deckenlifter zur Verfügung steht. Der Einbau wurde aus Mitteln des Städtebauförderprogramms des Bundes „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ gefördert. Nach der Eröffnung wird zu einem Stadtspaziergang eingeladen, bei dem aktuelle Planungsstandorte besichtigt und erläutert werden (Lahngärten, Inselstraße, Buderusplatz, Freibad, Nördliche Langgasse, Lahnuferweg Hintergasse). Dazu sind alle interessierten Bürger eingeladen.