Erst-Helfer für die Seele gesucht

Wetzlar. Die Notfallseelsorge leistet rund um die Uhr „Erste Hilfe für die Seele“ für Menschen in Krisensituationen. Christian Reifert, im Dekanat an der Dill zuständig für die Notfallseelsorge, lädt für Dienstag, 7. Februar, um 19 Uhr zu einem unverbindlichen Infoabend ins Gertrudishaus, Kirchgasse 4 in Wetzlar ein. Mitarbeitende im kirchlichen Dienst, aber auch geeignete Ehrenamtliche können im ökumenischen Team der Notfallseelsorge mitarbeiten. Die Teilnahme ist kostenfrei.