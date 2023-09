Erst nach dem Warntag: Wetzlar bekommt bald wieder Sirenen

An 23 Standorten wird man künftig in Wetzlar wieder Sirenen finden. So soll die Bevölkerung im Notfall alarmiert werden.

Am bundesweiten Warntag am 14. September bleibt es still in Wetzlar. Denn in der Domstadt gibt es keine Sirenen. Bis jetzt. In wenigen Wochen soll sich das ändern.