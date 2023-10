Erste Flüchtlinge ziehen Donnerstag auf der Bachweide ein

Ein Raum, zwei Stockbetten, ein Tisch, vier Stühle. So sehen die einzelnen Räume in der neuen Unterkunft auf der Bachweide aus. Vier Personen pro Zimmer sollen dort leben, Sozialdezernent Stephan Aurandt (SPD) geht von einer Vollbelegung aus.

Die Wohnzelte heißen, wie passend, „Lahn“ und „Dill“. Am Donnerstag ziehen die ersten Bewohner in die neue Flüchtlingsunterkunft auf der Bachweide in Wetzlar. Was erwartet sie?