Wetzlar. Die Deutsch-Italienische-Gesellschaft Mittelhessen lädt für Samstag,14. Oktober, um 17.30 Uhr in das Haus der Jugend, Wetzlar, Kirchgasse 4 zum ersten Queer-Stammtisch ein. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, sich mit der LGBTQ-Community auszutauschen. Anmeldung bei Roberto und Claudio per E-Mail an ottoemezzodifellini@libero.it oder telefonisch unter 0151-57582513.