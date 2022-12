Ethik als Fundament einer funktionierenden Wirtschaft

Eine nach ethischen Prinzipien ausgerichtete Unternehmenskultur sei offen, transparent und vertrauensvoll. Zugleich müssten alle Mitarbeiter die Ziele kennen und sich als Person gesehen und anerkannt fühlen. "Oft stimmt das, was nach außen gezeigt wird, nicht mit dem überein, was im Unternehmen gelebt wird", sagte Müller, der heute geschäftsführender Inhaber des Consulting Unternehmens Advacon in Aßlar und Mitglied in verschiedenen Beiräten und Aufsichtsräten ist.