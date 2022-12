Europabad schließt zwischen den Jahren

Wetzlar. Das Europabad Wetzlar ist am Dienstag, 27. Dezember, von 15 bis 22 Uhr letztmalig in diesem Jahr geöffnet. Vom 28. Dezember bis zum 1. Januar ist die Schwimmhalle aus betrieblichen Gründen geschlossen. Lediglich von Mittwoch, 28. Dezember, bis Freitag, 30. Dezember, ist das Bad in Zeit von 16.30 bis 18.30 Uhr zum Duschen geöffnet. Ab dem 2. Januar ist das Europabad ab 15 Uhr wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet.